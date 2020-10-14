Turkcell'de "Temassız mağazacılık" dönemi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, mağazalarında teması minimuma indirgemek için "Temassız mağazacılık" uygulamasını hayata geçirdi.Yeni dönemde müşteriler, Turkcell mağazalarında dijital ekranları ve uygulamaları kendi cep telefonları üzerinden yönetebilecek. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşterilerinin ve çalışanlarının sağlıklarını daha da güvence altına almak için söz konusu uygulamayı başlattı. Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşteriler, mağaza içindeki dokunmatik ekranları ve uygulamaları kendi telefonları ile yönetebilecek. Bunun için müşterilerin yapması gereken tek şey, mağazalardaki dijital ekranlarda bulunan QR kodunu cep telefonlarına okutmak. Ayrıca, müşteriler mağazada yine QR kod teknolojisinden faydalanarak "Akıllım Güvende" uygulaması üzerinden sigorta işlemlerini, dijital ödeme platformu Paycell üzerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. - "Yeni nesil mağazacılığın öncüsüyüz" Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Kovid-19 döneminde müşterilerin ve çalışanların artan hassasiyetini göz önünde bulundurarak "Temassız mağazacılık" uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Tüketicilerin öncelikli beklentisinin, sağlığın önemsenmesi ve buna yönelik yeni davranışların benimsemesi olduğunu kaydeden Özdal, "Müşteriler, bir yerden alışverişe karar verirken; detaylı hijyen, görünür güvenlik önlemleri olan perakendecileri aradıklarını söylüyorlar." ifadesini kullandı Özdal, Türkiye'de "Dijital deneyim" konusunda bu kadar kapsamlı bir uygulamanın ilk defa hayata geçirildiğine vurgu yaparak, "Bizim için müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman bir numaralı öncelik. Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü yürüten bir firma olarak elimizdeki teknolojinin yardımıyla temasın minimuma indirildiği 'yeni nesil' bir mağazacılık konseptine geçtik. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamalara daha fazla yer vereceğiz." ifadelerini kullandı. Son birkaç yılda mağazalarda hızlı bir dijitalleşme sürecini hayata geçirdiklerini belirten Özdal, "Oldukça kısa bir sürede mağazalarımızı dijital etiket ve dijital reklam ekranlarıyla donattık. Bu dönüşüm sadece verimliliği artırmadı, aynı zamanda çevrenin ve kaynakların korunmasına da yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.