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Turkcell’den bayram fırsatları

08.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell’den bayram fırsatları

İSTANBUL (AA) - Müşterilerine cazip indirim fırsatları sunan Turkcell Pasaj’da, temmuz ayı boyunca devam edecek olan “Pasaj’da Bayram Panayırı” kampanyasıyla 226 üründe, yüzde 60’a varan indirim uygulanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz’a kadar Turkcell mağazalarını ziyaret edenlere akıllı telefondan küçük ev aletlerine kadar onlarca ürün, peşin ödemeye kontrat ve 12 aya varan taksit fırsatlarıyla sunuluyor.

Turkcell’de bayram hediyesi avantajından yararlanmak isteyen müşteriler için ürünlerde 8 peşine kontratlı ve 37 kontratlı olmak üzere avantajlı 45 teklif bulunuyor, müşteriler istedikleri ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip oluyor.

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