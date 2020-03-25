Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için durmaksızın görev başında olan sağlık çalışanlarına destek amacıyla özel bir iletişim paketi hazırladı.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, hazırlanan iletişim paketi kapsamında sağlık sektöründe görevli Turkcell kullanıcılarının hatlarına ücretsiz 500 dakika konuşma ve 5 GB internet paketi tanımlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin, yerinde ve zamanında alınan önlemler sayesinde salgın hastalıkla mücadelede tüm dünyada örnek gösterildiği belirterek, "Turkcell olarak, bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

- "Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz"

Sıkıntılı günlerin her bireyin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesiyle aşılacağını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin Turkcell’iyiz. Bu bilinçle 7/24 görevleri başında olan teknisyenlerimizden doktorlarımıza, hemşirelerimizden müstahdemlerimize kadar tüm sağlık personellerimizin de sevdikleriyle rahatça görüşebilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.