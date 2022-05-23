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Turkcell'e 2 altın ödül

23.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yılın İletişim Markası" ve "Yılın Süper Markası" ödüllerini Turkcell adına Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar aldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında düzenlenen Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İletişim Markası" ve "Yılın Süper Markası" ödüllerine layık görüldü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye Marka Zirvesi kapsamında Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlenen Altın Marka Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Turkcell, çevrim içi katılımla gerçekleştirilen halk oylamasında bu yıl 2 ödül birden kazandı.

İş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından isimlerin katıldığı gecede "Yılın İletişim Markası" ve "Yılın Süper Markası" ödüllerini Turkcell adına alan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, etkinlik kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı.

Okan Karacan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik konulu panelde, Turkcell'den İsmail Özbayraktar'ın yanı sıra Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Jolly Tur Üst yöneticisi (CEO) Mert Vardar ve The Brain Group Kosif Oto Pazarlama Direktörü Emir Kosif görüşlerini paylaştı.

Açıklamada, paneldeki konuşmasına yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, sürdürülebilirliğin aslında hayatın kendisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Etkinin farkında olarak yaşamak, negatif etkini sıfıra indirmek, sağladığın faydayı artırmak demek. Turkcell olarak sürdürülebilirliği sosyal sorumluluk olarak değil, bir sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Kimseyi geride bırakmayan teknolojimizle hayata herkesin eşit katılımı için çalışıyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak sürdürülebilirliğin çevresel sosyal ve yönetişimsel boyutlarını birbirinden bağımsız değil, bütüncül iş yapış şeklimiz olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda çeşitlilik ve kapsayıcılığın da sağlanmasını, birlikte daha iyi bir dünya hedefine ulaşma açısından önemli görüyorum."

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