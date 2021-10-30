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Turkcell’in bulut tabanlı yapay zeka çözümlerine uluslararası ödül

30.10.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk: - “Türkiye’nin teknolojide tüketen değil, üreten bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdürüyor ve yeni nesil çözümleri kullanarak geliştirdiğimiz yapay zeka servislerimizle uluslararası alanda adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İletişim ve telekomünikasyon alanında dünyanın "en iyi"lerinin belirlendiği "World Communication Awards 2021-Dünya İletişim Ödülleri 2021"de "Yılın Bulut Çözümleri" ödülü Turkcell’in oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, geliştirdiği teknolojiler ve yenilikçi çözümleriyle Türkiye’nin adını uluslararası alanda duyurmaya devam ediyor.

Küresel çapta yaptığı iş birlikleriyle yeni nesil teknolojileri Türkiye’ye kazandıran ve Türk mühendislerinin geliştirdiği yenilikçi çözümleri uluslararası arenaya taşıyan Turkcell bu kez sunduğu bulut tabanlı yapay zeka servisleriyle adından söz ettirdi.

Turkcell, dünyanın öncü açık kaynak yazılımları sağlayıcısı Redhat platformunda geliştirdiği yapay zeka uygulamalarıyla uluslararası telekomünikasyon endüstrisinin oscar'ları olarak nitelendirilen World Communications Awards 2021’de yılın en iyi bulut çözümleri ödülünün sahibi oldu.

- “Yenilikçi teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Türkiye’nin Turkcell’i olarak yenilikçi teknolojiler ve çözümler geliştirmek için 1.300’ü aşkın AR-GE mühendisi ile çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin teknolojide tüketen değil, üreten bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdürüyor ve yeni nesil çözümleri kullanarak geliştirdiğimiz yapay zeka servislerimizle uluslararası alanda adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Bulut bilişimin geleceği olarak adlandırılan ‘Cloud Native’, yani ‘Bulut Yerel Teknolojileri’ alanında ortaya koyduğumuz yenilikçi yapay zeka çözümlerinin uluslararası alanda takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği bu inovatif çözümleri önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihraç ederek ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. En son teknolojileri sadece kullanan değil, aynı zamanda onlarla yenilikçi çözümler üreterek katma değer sağlayan ve yepyeni teknolojiler geliştirebilen bir ülke olabilmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.”

Turkcell’in yapay zeka tabanlı bulut servisleriyle ödül aldığı telekomünikasyon sektörünün en prestijli yarışmalarından biri olan World Communication Awards'ta bu yıl dünyanın önde gelen telekom operatörleri ve teknoloji şirketleri, 19 farklı kategori ödül alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

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