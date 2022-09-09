Turkcell’in genç istihdam programı GNÇYTNK 2022 tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in 2016'dan bu yana gelenekselleşen yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK 2022’nin işe alım süreci tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik yeni istihdam olanakları sunmaya devam eden Turkcell, bu yıl 7’ncisini düzenlediği GNÇYTNK’in 2022 yılı işe alım süreçlerini tamamladı. Tüm aşamaları ve kampüs etkinlikleri online gerçekleştirilen programa 51 bin başvuru alındı.

Yetenekli gençlerin iş dünyasına katılımını amaçlayan GNÇYTNK 2022 kapsamında mobil oyun, genel yetenek testi, İngilizce (genel test), vaka komiteleri, panel mülakat, İngilizce (konuşma-yazma) aşamaları gerçekleştirildi.

Finanstan insan kaynaklarına, bilgi iletişim teknolojilerinden hukuka kadar birçok alanda toplam 71 kişi, Turkcell bünyesinde iş hayatına "Merhaba" dedi. Genç yetenekler, süreç kapsamında Turkcell Akademi tarafından hazırlanan dinamik bir oryantasyon programına da dahil oldular.

- "Yenilik peşindeki yetenekleri bünyemize katmak için stratejilerimizi güncelliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, gençlerin GNÇYTNK programına yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Turkcell olarak geleceğin iş dünyasını şekillendirecek gençlere büyük önem verdiklerini aktaran Esmen, "Yenilik peşinde koşan yetenekleri bünyemize katmak için stratejilerimizi sürekli güncelliyoruz. Henüz kariyerlerinin başında olan ve yüksek potansiyel barındıran gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması amacıyla 2016 yılında hayata geçirdiğimiz GNÇYTNK programımızla, onlara her zaman destek vermeyi sürdürüyoruz.

Turkcell’in kariyer basamakları boyunca sunduğu gelişim fırsatları, programın daha da ilgi çekmesini sağlıyor. Teknolojinin merkezindeki gençleri, yine teknolojinin merkezinde olan Turkcell markasıyla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Kariyerine Turkcell’de yön verecek yeni üyelerimizi bir kez daha tebrik ediyor, Turkcell’li olmalarının ayrıcalığını iş hayatında hissedeceklerini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Gençler profesyonel hayata Turkcell Akademi’yle adım attı

GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan dinamik bir oryantasyon programıyla karşılandı.

İlk günlerinde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile bir araya gelen gençler, haftanın geri kalanında Turkcell’in vizyon ve stratejilerini üst yönetimden dinledi. Gerçekleşen seansların ardından farklı atölyelerde birbirlerini daha yakından tanıma, network kurma, takım ruhunu benimseme ve birlikte hareket etme gibi yetkinliklerini geliştirdi.

Her gün gerçekleşen eğitim atölyeleriyle GNÇYTNK’ler, Turkcell’in dijital servis ve ürünleriyle tanıştı, Turkcell’in sürdürülebilirlik stratejilerini öğrendi ve şirket kültürü ve değerleri hakkında bilgi edindi. 8-12 Ağustos'ta gerçekleşen oryantasyon programının ilk adımını başarıyla tamamlayan GNÇYTNK’ler, Turkcell Akademi’nin hayat boyu öğrenme mottosuyla eğitim ve gelişim yolculuklarına 1 yıl boyunca devam edecek.

Modüler bir yapıda tasarlanan, insan ve geleceği temeline alan oryantasyon programıyla, GNÇYTNK’lerin kendi alanlarında uzmanlaşmaları ve global bakış açısı kazanmaları amaçlanıyor.

