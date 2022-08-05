Turkcell'in reklam yüzü komedyen Doğu Demirkol oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, yenilikçi teklif ve ürünlerinin tanıtımı için komedyen Doğu Demirkol ile anlaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artıran Turkcell, dijital marka ekosistemiyle müşterilerine özgün ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Turkcell, yenilikçi teklif ve ürünlerinin tanıtımı için komedyen Doğu Demirkol ile anlaştı. Turkcell'in marka yüzlerinden biri olacak komedyen Demirkol, Turkcell'in ürün ve tarifelerine yönelik yeni kurgu ve tekliflerini, "Türkiye'nin Dijital Hikayeleri" adlı iletişim platformuyla ekrana taşıyacak.

Doğu Demirkol kullanıcılara yönelik özgün tekliflerin ve kurguların konu edileceği serinin ilk reklam filminde rol alacak ve yeni tanıtılan Esneyen Paket’i anlatacak. Ünlü komedyen serinin devamında ise farklı hikayeler ve farklı ürünlerle ekrana gelecek.

- "Türkiye'nin Dijital Hikayeleri’ni anlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Bugün Turkcell çatı markamız altındaki dijital ürün ve hizmetlerimizle, hayatın her alanında müşterilerimize çözümler sunan bir dijital ekosisteme sahibiz, ürün ve servislerimizle bir telekom operatörünün çok ötesindeyiz. Bununla birlikte hem çekim gücümüz hem mobil hem sabit yenilikçi tarife/paket kurgularımız, müşterilerimize dokunduğumuz çok önemli alanlar olmaya devam ediyor. İhtiyaçların değişimine paralel olarak iletişim ihtiyaçları da değişiyor. 'Türkiye'nin Dijital Hikayeleri' dediğimiz yeni iletişim çatısı altında da bu ürün ve hizmetlerimizi anlatacağız. Bu alandaki marka yüzümüz de samimi, gerçek, içimizden biri olan sevgili Doğu Demirkol." ifadelerini kullandı.

Ergenekon, komedyen Doğu Demirkol ile yaptıkları iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Turkcell, müşterisini her zaman merkeze koyup onların iç görülerini anlayarak, yenilikçi kurgular geliştiren ve bunu kalitesinden ödün vermeden, iyi ve detaylı düşünülmüş bir müşteri deneyimiyle projeler hayata geçiren bir marka. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz kurguları, tekliflerimizi de 'Türkiye’nin Dijital Hikayeleri' adlı yeni bir iletişim platformu altında, Türkiye’nin yeni nesil komedyeni sevgili Doğu Demirkol ile anlatacağız. Doğu, yaptığı işlerle hayatın çok içinde, başarılı bir isim. Bizim de hep söylediğimiz gibi Turkcell de hayatın içinde, hayata dokunan bir marka. Türkiye'nin Turkcell'i olarak varlığıyla ve yaptığı başarılı işlerle yüzleri güldüren, gündelik telaşları hafifleten, samimi, iyi bir hikaye anlatıcısı olan Doğu ile güzel işlere imza atacak olmak şimdiden heyecanlı ve keyifli."

Turkcell'in her yaştan kullanıcıya hitap eden ürün ve paketlere sahip olduğunu belirten Ergenekon, "Turkcell olarak biz de yaşa, kullanıma ve ihtiyaca göre özelleştirilen, güvenli ve her yaştan kullanıcıya hitap eden ürün, paket ve tarifelere sahibiz, Esneyen Paket, gençler için GNÇ paketleri, Turkcell YapBoz’la kişiye özel tarifeler, güvenli ve uygun Çocuk paketleri ile kişiye özgün hizmet sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Turkcell'le birlikte 'Türkiye'nin Dijital Hikayeleri'nin bir parçası olmaktan mutluyum"

Komedyen Doğu Demirkol ise Turkcell ile yaptığı iş birliğine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Turkcell küçüklükten beri takip ettiğim, sevdiğim bir marka. Alternatifi yok. Turkcell ile birlikte Türkiye'nin Dijital Hikayeleri'nin bir parçası olmaktan mutluyum. Türkiye’de teknolojinin adaptasyonuna dair çok güzel hikayeler var. Amaç, bunların mizahi dille anlatılması. İnşallah herkes beğenir. Ben çekimlerde çok eğlendim, keyif dolu bir set macerası oldu. Herkes eğlensin, mutlu olsun diye çabalıyorum. Bilgisayar Mühendisliği okudum. Turkcell'e mühendis olarak girmeye çalışmış, CV göndermiştim. Kısmet bu projeyeymiş. Zaten oyuncu olmak istiyordum. Ne yaparsam yapayım, eğlenelim, mutlu olalım istiyorum."

- Müşterilerin kullanımlarına uyum sağlayan yeni "Esneyen Paket"

Turkcell'in yeni ürünü "Esneyen Paket"i müşterilerin kullanımlarına uyum sağlıyor, müşteriler "Paketim yetmedi" derdine "Esneyen Paket" ile çözüm buluyor. Paket, müşterilerin artan internet kullanımlarına bağlı olarak otomatik yükselen internet kotasıyla müşterilere kullanım kolaylığı sunarken, 5 GB'tan başlayan internet kotası, 5'er GB'lık artışlarla 25 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Müşteriler değişen kullanım ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri zaman tekrar 5 GB başlangıç seviyesine dönebiliyor. 5 GB seviyesine geri dönmek isteyenler, Turkcell’in tüm kanallarından istedikleri yerde ve istedikleri zamanda taleplerini iletebiliyor.

Turkcell, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda yenilikçi kurgularla kapsamlı tarifeler geliştiriyor. Kotası yıllık olan Dev Paketler ile aylar arasında farklı miktarlarda kullanımları olan müşterilerin ihtiyaçlarına çözüm sunulurken, müşteriler Rahat Paketler ile içerikleri faturasız gibi ihtiyacı olduğu kadar ve aşımsız kullanıyor, ödemesini ise kullandıktan sonra yapıyor. Turkcell Biz de müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor.

Çocuklar "Çocuk Paketleri"yle güvende oluyor. Çocukların dijital dünyada faaliyetleri arttıkça güvenlik konusu da öne çıkıyor. Turkcell, Çocuk Paketleri ile 7-15 yaş arası çocukların internet kullanımını ve yaptıkları aramaları güvenli hale getirerek, ebeveynlere çocukları için ihtiyaç duydukları güvenlik ve kontrol çözümlerini sunuyor. İlk defa hem çocukların hem de ailelerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan paketle ebeveynler, çocuklarının internet kullanımı ve aramalarını rahatlıkla kontrol ederken, çocuklar güvenli alanda dünyayla bağlantı kuruyor.

Yakın zamanda hayata geçirilen "Turkcell Yapboz Dünyası" ile kullanıcılar kendilerine en uygun paketteki dakika, internet ve SMS miktarını kendi belirleyerek tarifelerini verimli bir şekilde oluşturabiliyor, fatura maliyetlerini düşürebiliyor.

- Yenilenen "Turkcell Uygulaması" ile işlemler daha da kolay oluyor

Turkcell yenilikçi kurguların yanı sıra kullanıcılar için en iyi deneyime odaklanıyor. Müşteriler diğer kanallarda kendisine çıkan tüm tekliflere farklı kanallarda vakit harcamadan Turkcell uygulamasından erişebiliyor. Sürekli geliştirilen Turkcell uygulamasıyla dilekleri zamanda ve istedikleri yerde, kontrat yenileme, paket değişikliği, ek paket alımı, fatura döneme, TL yükleme, kalan kullanımlarını sorgulama gibi tüm işlemlerini kolayca yapabiliyorlar.

Uygulamadaki akıllı asistan Celly, müşterileri taahhüt bitişi hakkında haberdar ediyor, tekrarlı aşım yapanları uyararak, kotası kullanıma en uygun paketi öneriyor. Aşım yapanlar üst paketlere geçtiğinde kullanımları yeni paketler üzerinden düzenlenerek aşım ücretleri de siliniyor.

