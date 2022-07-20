Turkcell’in "Yıldızlı Geceler" konserleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in müzikseverler için bir klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, efsane Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle müzik severlere eğlenceli yaz geceleri yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl da sanatseverler, Türkiye’nin önde gelen yıldız sanatçıları ve müzik gruplarıyla coşkulu bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler’de buluşacak.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle ‘Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi’ olan Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz’da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos’ta Sertab Erener konseriyle sona erecek. Art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak.

- Erişilebilir ve sürdürülebilir bir eğlence alanı: Turkcell Vadi

Tüm faaliyetlerinde sosyal erişilebilirliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tutan ve bu kapsamda kültür sanat faaliyetlerinde de toplumun her kesimini kapsayan uygulamalara imza atan Turkcell, görme, işitme veya fiziksel engelli müzik severleri de kültür sanatla buluşturuyor.

"Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi" Turkcell Vadi’de engelli bireyler için mekanda özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor. Bunun yanında sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonu sayesinde etkinliklere katılmak için gelen görme engelli bireyler, Turkcell Vadi’de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Turkcell Vadi, çevreye duyarlı sosyal sorumluluk uygulamalarıyla da alışılmış kültür sanat mekanı anlayışına farklı bir sosyal boyut kazandırıyor. Alanda kurulan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıp, daha sonra dönüştürülüyor. Paycell entegrasyonu sayesinde ise sanat severler, geri dönüşüme kazandırdıkları her atık için puan kazanıyor ve bu puanlarla fidan bağışı yapabiliyor.

Turkcell’in geçen yıl Eğitime Dönüştür projesiyle başlattığı, evlerde-ofislerde artık kullanılmayan eski tekno atıkları toplama seferberliği de bu mekana taşınıyor. Turkcell Vadi’de yaz boyunca geri dönüşüm kutularında toplanan elektronik atıkların dönüşümünden elde edilen gelir, çocukların eğitimi için bağışlanıyor. Bunun yanında sanatçı Mervan Altınorak’ın teknolojik atıklardan yaptığı sanatsal bir enstelasyon da alanı süslüyor.

- Platinum ve fizy kullanıcılarına özel indirim imkanı

Ayrıcalıklar dünyası Platinum üyeleri Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini yüzde 25 indirimli ve Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor. Konser coşkusunda indirimden yararlanmak için Turkcell’in Platinum ve fizy uygulamaları üzerinden temin edilen indirim kodları ile biletler www.biletix.com sitesinden kolayca alınabiliyor.

- Turkcell ile her geceye bir yıldız

Turkcell Yıldızlı Geceler’de bu yıl sahne alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor: Candan Erçetin-29 Temmuz, MaNga-30 Temmuz, Fatma Turgut-31 Temmuz, Haluk Levent-1 Ağustos, Berkay-2 Ağustos, Yüzyüzeyken Konuşuruz-3 Ağustos, Öykü Gürman-4 Ağustos, Oğuzhan Koç-5 Ağustos, Kenan Doğulu-6 Ağustos ve Sertab Erener-7 Ağustos.

