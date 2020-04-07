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Türkeli’de 6 katlı binanın çatısında yangın

SİNOP HABERLERİ  | 07.04.2020 05:59 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın çatı kısmında bacanın tutuşması sebebiyle yangın çıktı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın çatı kısmında bacanın tutuşması sebebiyle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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