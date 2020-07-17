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Türkeli’de berber ve çay ücretleri zamlandı

SİNOP HABERLERİ  | 17.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sinop Türkeli’de berber, kahvehane ve çay ocağı işletmelerinin fiyat tarifeleri zamlandı.Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu 7 Temmuz 2020 tarih ve 35 sayılı karar gereği kahveci esnafının zam talebi üzerine yeni çay fiyatının 1,50 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Türkeli’de berber ve çay ücretleri zamlandı

Sinop Türkeli’de berber, kahvehane ve çay ocağı işletmelerinin fiyat tarifeleri zamlandı.
Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu 7 Temmuz 2020 tarih ve 35 sayılı karar gereği kahveci esnafının zam talebi üzerine yeni çay fiyatının 1,50 lira olarak belirlendiği açıklandı. Açıklamada aynı zamanda, berber işletmelerinin zam talebi üzerine saç kesimi 25 lira, sakal kesimi 12,50 lira, saç yıkama 10 lira, saç sakal yıkama 45 lira, çocuk ve öğrenci saç kesimi 20 lira, damat tıraşı 150 lira, saç boyama 65 lira ve fön 7,5 lira olarak belirlendiği bildirildi.

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