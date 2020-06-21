YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

Türkeli’de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

SİNOP HABERLERİ  | 21.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar tarafından ilçedeki şehit babaları ve gaziler ziyaret edildi.

Türkeli’de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

Sinop’un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.
Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar tarafından ilçedeki şehit babaları ve gaziler ziyaret edildi. Ziyarette Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü kutlanarak hediye takdim edildi. Ziyaretler, ilçeye bağlı köylerdeki şehit babaları ve gazilerin ziyaret edilmesiyle devam etti.

Türkeli’de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Olta ile 4 kiloluk levrek yakaladı

Olta ile 4 kiloluk levrek yakaladı

Fedakar baba uğrunda hayatını değiştirdiği engelli çocukları için 31 yıldır emek veriyor

Fedakar baba uğrunda hayatını değiştirdiği engelli çocukları için 31 yıldır emek veriyor

Bekçinin dikkati faciayı önledi

Bekçinin dikkati faciayı önledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Dik yamaçlar arasındaki krater gölleri büyülüyor

Dik yamaçlar arasındaki krater gölleri büyülüyor

Zabıtadan seyyara geçit yok

Zabıtadan seyyara geçit yok

Sinop Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
02:51
Sabah
04:57
Öğle
12:46
İkindi
16:48
Akşam
20:26
Yatsı
22:21

Sinop Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Boyabat Eczanesi
Boyabat
Dramalı Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yavru karaca milli parklara teslim edildi

Yavru karaca milli parklara teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.