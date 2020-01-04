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  4. Türkeli’de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı

Türkeli’de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı

SİNOP HABERLERİ  | 04.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesinde, yılın ilk umre kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.Umreciler için Türkeli Merkezi Camisi’nde uğurlama töreni düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, yılın ilk umre kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.
Umreciler için Türkeli Merkezi Camisi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Duygulu anların yaşandığı törende, umrecilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Toplam 30 kişiden oluşan kafileyi uğurlamaya çok sayıda vatandaş da eşlik etti.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde, çeşitli ilahiler seslendirildi, dualar edildi. Kutsal topraklara uğurlanan umre kafilesinin umre ziyaretlerinin 15 gün süreceği öğrenildi.

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