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Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist Sonego

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, İtalyan Lorenzo Sonego oldu.

Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist Sonego

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen turnuvanın 8. gününde, teklerde dün ikinci sette yağmur nedeniyle bugüne ertelenen ikinci yarı final mücadelesinde, İtalyan Lorenzo Sonego ile 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta karşılaştı.

Kaldığı yerden devam ettirilen mücadelede 24 yaşındaki Sonego, ikinci seti de 7-6 kazandı. İtalyan tenisçi, bugün 16 dakikada tamamlanan ve toplamda 1 saat 34 dakika süren karşılaşma sonunda korttan 2-0'lık galibiyetle ve final bileti alarak ayrıldı.

Dünya sıralamasında 75. basamakta yer alan, ilk ATP finalini yakalayan Sonego, dün oynanan ilk seti, dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan rakibine karşı 6-3 önde tamamlamıştı. İkinci set 5-5 iken ve 1 saat 18 dakika oynanan maç, sağanak nedeniyle hakem tarafından bugüne ertelenmişti.

Sonego, bugün sona ermesi planlanan turnuvanın finalinde Sırp Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines Antalya Open Lorenzo Sonego Profesyonel Tenisçiler Birliği Türkiye

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