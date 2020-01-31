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ÖZET | Kızılyıldız 78 - 85 Anadolu Efes (Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 31.01.2020 23:49 | Son Güncelleme

Turkish Airlines Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 85-78 mağlup etti.

ÖZET | Kızılyıldız 78 - 85 Anadolu Efes (Euroleague)

Turkish Airlines Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste yedinci, toplamda 19. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 13. kez mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nde son 4 haftadır en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shane Larkin, bu karşılaşmada da 24 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

KIZILYILDIZ -ANADOLU EFES

Salon: Stark Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Carmelo Paternico xx, Robert Vyklicky xx

Kızılyıldız: Brown xx 7, Baron xx 14, Stimac xx 14, Kuzmic x, Dobric xx 5, Punter xx 12, Davidovac xx 15, Gist x 3, Jenkins x 2, Simanic x 2, Ojo x 4
Başantrenör: Milan Tomic
Anadolu Efes: Larkin xxx 24, Micic x 6, Pleiss xx 6, Sertaç Şanlı x 7, Singleton xx 13, Beaubois xx 11, Doğuş Balbay x 2, Anderson xx 3, Peters x 5, Simon xx 8
Başantrenör: Ergin Ataman

  1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)
    Devre: 30-51 (Anadolu Efes lehine)
  2. Periyot: 58-72 (Anadolu Efes lehine)

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes kızılyıldız turkish airlines euroleague

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