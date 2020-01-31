ÖZET | Kızılyıldız 78 - 85 Anadolu Efes (Euroleague)

Turkish Airlines Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste yedinci, toplamda 19. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 13. kez mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nde son 4 haftadır en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shane Larkin, bu karşılaşmada da 24 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

KIZILYILDIZ -ANADOLU EFES

Salon: Stark Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Carmelo Paternico xx, Robert Vyklicky xx

Kızılyıldız: Brown xx 7, Baron xx 14, Stimac xx 14, Kuzmic x, Dobric xx 5, Punter xx 12, Davidovac xx 15, Gist x 3, Jenkins x 2, Simanic x 2, Ojo x 4

Başantrenör: Milan Tomic

Anadolu Efes: Larkin xxx 24, Micic x 6, Pleiss xx 6, Sertaç Şanlı x 7, Singleton xx 13, Beaubois xx 11, Doğuş Balbay x 2, Anderson xx 3, Peters x 5, Simon xx 8

Başantrenör: Ergin Ataman