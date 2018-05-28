İran'ı Cenk Tosun yıktı

Türkiye özel maçta İran ile karşı karşıya geldi. Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar, 2. dakikada Cenk'le bir pozisyondan yararlanamadı. 6'da bir kez daha topu alan Cenk Tosun çok şık bir gol attı ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
Türkiye, Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder'le iki net gol pozisyonundan yararlanamayınca ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devreye de iyi başlayan Ay-Yıldızlılar, 50. dakikada maçın yıldızı Cenk Tosun'la bir gol daha buldu ve skoru 2-0'a getirdi.
90+2. dakikada Ömer Bayram topu çizgide eliyle engelleyince direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kazanılan penaltıda Dejagah golü attı ve mücadele 2-1'lik üstünlüğümüzle sona erdi.
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