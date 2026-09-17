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Beşiktaş'ta İlhan Fakılı farkı! Marsilya karşısında tarihe geçti

Beşiktaş, Marsilya karşısında 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Junior Olaitan'ın asist yaptığı golle fileleri havalandıran 20 yaşındaki genç oyuncu tarihe geçti.

Beşiktaş'ta İlhan Fakılı farkı! Marsilya karşısında tarihe geçti
Burak Kavuncu
İlhan Fakılı

İlhan Fakılı

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Avrupa kupası mücadelesinde Marsilya karşısında aradığı golü 15. dakikada İlhan Fakılı ile buldu. Junior Olaitan'ın müthiş pasında savunma arkasına sarkan genç futbolcu, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken önemli bir rekora da imza attı.

İLHAN FAKILI'DAN MÜTHİŞ KOŞU VE BİTİRİŞ

Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki golü 15. dakikada geldi. Junior Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği etkili pası değerlendiren İlhan Fakılı, yaptığı koşunun ardından topu ağlarla buluşturarak siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Olaitan böylece bu sezonki 5. asistine imza attı.

BEŞİKTAŞ İLK DAKİKALARDA OYUNUN HAKİMİ

Beşiktaş ta İlhan Fakılı farkı! Marsilya karşısında tarihe geçti 1

Siyah-beyazlılar, Marsilya karşısında karşılaşmanın ilk bölümünde hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Beşiktaş, maçın ilk 17 dakikasında rakip ceza sahasında tam 10 kez topla buluştu.

Bu istatistik, siyah-beyazlıların karşılaşmaya ne kadar etkili başladığını gözler önüne serdi.

İLHAN FAKILI TARİHE GEÇTİ

Marsilya filelerini havalandıran İlhan Fakılı, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında önemli bir başarıya imza attı.

20 yaş 240 günlük olan genç futbolcu, Kasım 2024'te Malmö karşısında gol atan Semih Kılıçsoy'un ardından Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. Semih Kılıçsoy, Malmö karşısında gol attığında 19 yaş 83 günlüktü.

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya beşiktaş Junior Olaitan İlhan Fakılı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
taraftar yokki stadda. herkes mac izliyor bagiran yokki
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