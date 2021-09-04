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Türkiye 3-0 Hollanda (Maç sonucu)

04.09.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalya kazandı.

Türkiye 3-0 Hollanda (Maç sonucu)

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’yı 3-0 mağlup etti. Grup maçlarında da set vermeden yendiği rakibini bir kez daha mağlup eden ‘Filenin Sultanları’, Avrupa üçüncüsü oldu.

Hollanda karşısında oldukça agresif ve etkili bir oyun ortaya koyan ‘Filenin Sultanları’, rakibine adeta nefes aldırmadı. Oldukça kısa süren setlerle rakibini geçen Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nı alkışlarla üçüncü tamamladı.

BRONZ MADALYA BİZİM!

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İlk iki seti oldukça rahat bir şekilde 25-20 ve 25-19 kazanan ‘Filenin Sultanları’, üçüncü sete kötü başlasa da, maçta alınan ilk mola sonrası geriden gelerek rakibini 25-23 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.

"TÜRK KADINININ YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK"

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Takımımızın koçu Giovanni Guidetti, "Türk kadınının yapamayacağı şey yok. Bizim takımımız Türkiye'deki tüm genç kızlara ve kadınlara örnek olmalı, rol model olmalı. Takımımız gösterdi ki Türk kadını güçlüdür ve her şeyi başarabilir.Çok mutluyum. Herkes adına çok teşekkür ederim, çok uzun bir yaz oldu. 2 madalya kazandık ve Olimpiyat'ı 5. olarak tamamladık, bence çok kötü değil. Dünyadaki en iyi üç takımdan biri olmamıza çok az kaldı." dedi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

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Takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, "Çok yoğun bir yaz temposunun ardından güzel bitirmemiz gerekiyordu. 'Bize madalyayla bitirmek yakışır.' dedik. Tüm halkımıza armağan olsun. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

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ürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa üçüncüsü olduk, bizim için yeterli mi? Değil. Şampiyon olamadığımız için özür diliyorum. Bizim hedefimiz büyük. Bu çocuklar suç içlemedi. Kürsüde hep yer aldık, almaya da devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

TEK YENİLGİ ALDIK

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Turnuva boyunca muhteşem bir oyun ortaya koyan, yarı finale sadece iki set vererek gelen ‘Filenin Sultanları', sadece yarı finalde Sırbistan’a mağlup oldu.

‘Filenin Sultanları', Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında Romanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. Bu maçlarda sadece Romanya'ya set veren Türkiye, son 16 turunda Çekya'nın rakibi oldu.

Sırbistan’da oynanan finallerde Çekya'yı da 3-1'lik skorla geçen ‘Filenin Sultanları', çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Türkiye, üçüncülük maçında Hollanda’yı bir kez daha set vermeden geçmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Voleybol Şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
milli takım böyle olunur. hollandayı yine kevgşre çevirdik
tebrikler kızlar. helal olsun hepinize
Teşekkürler Atam'ın Sultan'ları. :)

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