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Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu

23.12.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı mücadelesinde Berkay Karakut'u 40-39 yenen Semih Saygıner, şampiyon oldu.

Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu Semih Saygıner oldu

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki Tesislerinde düzenlenen toplamda 64 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası final maçıyla sona erdi.

Tolgahan Kiraz, Semih Saygıner karşısında 19 isteka 40-32'lik skorla şampiyonaya veda ederken, milli takıma girmeye hak kazandı.

Berkay Karakurt ise Lütfi Çenet'i 23 isteka 40-30 yenerek finale adını yazdırmayı başardı.

Semih Saygıner-Berkay Karakurt arasında oynanan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı final karşılaşması, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Finale önde başlayan Semih Saygıner, molaya 17 isteka 23-10 üstün girdi. Moladan sonra maçın seyrini değiştiren Berkay Karakurt, eşitliği sağladığı maçta 27 isteka 40-39 yenildi. Böylece şampiyonluğu Semih Saygıner kazandı.
Maçtan sonra dereceye girenlere kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, heyecan dolu bir final maçı olduğunu söyleyerek, 2023 yılı milli takımını şöyle açıkladı:

"Gerçekleştirdiğimiz 4 etap sonucunda genel klasman birincisi aynı zamanda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner, ikinci sırada dünya şampiyonlarımızdan Tayfun Taşdemir, üçüncü sırada Berkay Karakurt ve dördüncü sırada Tolgahan Kiraz."

Türkiye Şampiyonu Semih Saygıner'e 100 bin lira para ödülü takdim edilirken, ikinciye 60 bin, üçüncülere de 30'ar bin lira para ödülü verildi.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı sıralaması:

  1. Semih Saygıner

  2. Berkay Karakurt

  3. Lütfi Çenet

  4. Tolgahan Kiraz

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Genel Klasman Sıralaması:

  1. Semih Saygıner

  2. Tayfun Taşdemir

  3. Berkay Karakurt

  4. Tolgahan Kiraz
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