Türkiye 79 - 69 Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendi.

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada Doğuş Balbay, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla milli takım, 2. dakikaya 5-2 önde girdi. İlk iki dakika içinde faul hakkını dolduran milliler, rakibinin pota altındaki etkili ismi Dubljevic'in 10 sayısına engel olamadı ve 4. dakikayı 10-8 geride geçti. Ersan İlyasova'nın Cedi Osman ile yaptığı ikili oyunlar sonrasında rakibinin dengesini bozan ay-yıldızlı ekip, 7. dakikayı 18-12 üstün tamamladı. Semih Erden'in de skora katkı vermesiyle kontrolü elinde tutan milliler, ilk çeyreği 26-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde her iki takım da hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Rakibine 3,5 dakika sayı atma şansı vermeyen milliler, Melih Mahmutoğlu-Furkan Korkmaz ikilisinin basketleriyle skoru 31-18'e taşıdı. Popovic'in skor katkısı verdiği rakibi karşısında Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile basketler bulan A Milli Takım, hücum ribauntlarından elde ettiği ikinci şansları iyi değerlendirerek soyunma odasına 45-37 üstün gitti.