Türkiye 94 - 59 Senegal

Çin’de düzenlenecek 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Senegal’i 94-59 mağlup etti.

İki takım da karşılaşmaya hücumda isabetsiz atışlarla başladı. Milliler, ilk periyodun tamamlanmasına 4.37 kala Cedi Osman’ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti: 6-4. Bu dakikadan sonra hücumda Melih ve Ersan ile üst üste sayılar bulan Türkiye, 4 dakika kala farkı 6’ya çıkardı: 10-4. Periyodun kalan kısmında rakibine hücumda sadece 2 sayı izni veren milliler, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 21-6.

İkinci periyota da hücumda etkili başlayan milliler, Berkan Durmaz’ın 4 ve Furkan Korkmaz’ın bulduğu 2 sayıyla farkı 18’e çıkardı: 27-9. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini kaybeden milliler, savunmada da rakibini durduramazken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı: 38-27.

2’nci yarıya Ersan İlyasova’nın 5, Furkan Korkmaz’ın 4 sayısıyla 9-0’lık seri ile başlayan ay yıldızlılar, farkı 20’ye çıkardı: 47-27. Periyodun geriye kalan kısmında Senegal’in farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, Sertaç’ın son saniye basketiyle final periyoduna 26 sayı önde girdi: 70-44.