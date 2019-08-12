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Türkiye 94 - 59 Senegal

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etti.

Türkiye 94 - 59 Senegal

Çin’de düzenlenecek 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Senegal’i 94-59 mağlup etti.

İki takım da karşılaşmaya hücumda isabetsiz atışlarla başladı. Milliler, ilk periyodun tamamlanmasına 4.37 kala Cedi Osman’ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti: 6-4. Bu dakikadan sonra hücumda Melih ve Ersan ile üst üste sayılar bulan Türkiye, 4 dakika kala farkı 6’ya çıkardı: 10-4. Periyodun kalan kısmında rakibine hücumda sadece 2 sayı izni veren milliler, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 21-6.

İkinci periyota da hücumda etkili başlayan milliler, Berkan Durmaz’ın 4 ve Furkan Korkmaz’ın bulduğu 2 sayıyla farkı 18’e çıkardı: 27-9. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini kaybeden milliler, savunmada da rakibini durduramazken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı: 38-27.

2’nci yarıya Ersan İlyasova’nın 5, Furkan Korkmaz’ın 4 sayısıyla 9-0’lık seri ile başlayan ay yıldızlılar, farkı 20’ye çıkardı: 47-27. Periyodun geriye kalan kısmında Senegal’in farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, Sertaç’ın son saniye basketiyle final periyoduna 26 sayı önde girdi: 70-44.

Son periyodun başında Metecan, Yiğit ve Sertaç'ın sayılarıyla 7-0’lık seri yakalayan Türkiye, farkı 33 sayıya kadar yükseltti: 77-44. Maçın kalan dakikalarında da rahat bir oyun sergileyen Türkiye, parkeden 94-59 galip ayrıldı.

SİNAN GÜLER MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Daha önce 150 kez milli takım formasını terleten Sinan Güler, Senegal maçı öncesinde milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşma öncesinde tecrübeli basketbolcuya bir teşekkür plaketi verildi. Salon hoparlöründen ismi anons edilen Sinan Güler’e plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

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KARŞILAŞMAYI BAŞKAN TÜRKOĞLU DA TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye’nin Senegal’i konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Türkoğlu’na federasyon yetkilileri de eşlik etti.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder
TÜRKİYE: Doğuş Balbay 2, Cedi Osman 11, Melih Mahmutoğlu 8, Ersan İlyasova 16, Ege Arar 4, Furkan Korkmaz 13, Berk Uğurlu 7, Berkan Durmaz 6, Metin Türen, Scott Vilbekin 5, Sertaç Şanlı 10, Metecan Birsen 6
SENEGAL: Gueye 8, Sambe 6, Mendy, Youssoupha Ndoye 11, Mbodj 4, Toure 11, Ndour 14, Momar Ndoye 1, Faye 2, Thiam, Niang, Adams 2
1'İNCİ PERİYOT: 21-6
İLK YARI: 38-27
3’ÜNCÜ PERİYOT: 77 - 44

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Türkiye Senegal 12 dev adam

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