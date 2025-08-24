Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımının 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00’da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya’nın başkenti Riga’ya hareket edecek.

Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.

KADRO AÇIKLANDI!

Milli takımımızın koçu Ergin Ataman'ın kadroya aldığı isimler şu şekilde...

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.