Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımının 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu belli oldu!

Türkiye A Milli Basketbol Milli Takımı'nın EuroBasket 2025 kadrosu resmen açıklandı. İşte kadromuz...

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımının 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu belli oldu!
Burak Kavuncu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00’da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya’nın başkenti Riga’ya hareket edecek.

Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.

KADRO AÇIKLANDI!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımının 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu belli oldu!

Milli takımımızın koçu Ergin Ataman'ın kadroya aldığı isimler şu şekilde...

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Canlı Skor

