Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri torbaları belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde torbalar belli oldu. 7 Aralık'ta gerçekleşecek kura çekimine A Milli Takımımız ikinci torbadan katılacak.
Ay-yıldızlılar böylece aynı torbada yer aldığı İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Sırbistan, Slovakya ve Romanya'yla aynı grupta yer alamayacak.
Elemelerde 55 takım, 10 gruba ayrılacak. Gruplarda birinci olan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.
Oynanacak play-off karşılaşmaları sonrasında 3 takım daha Katar vizesi alacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 24 Mart 2021'de başlayacak. İlk kez kış aylarında yapılacak organizasyon, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
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