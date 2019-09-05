Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi

FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Beşiktaş Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.
Sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışları ise devam ediyor. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan bilet gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek loca koltuğu satın alabilir. Türkiye-Andorra maçının loca koltuk fiyatı 250 TL
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