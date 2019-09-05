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Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Andorra maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Türkiye - Andorra maçının biletleri tükendi

FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Beşiktaş Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.

Sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışları ise devam ediyor. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan bilet gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek loca koltuğu satın alabilir. Türkiye-Andorra maçının loca koltuk fiyatı 250 TL

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Türkiye andorra

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