Türkiye-Angola Ampute milli maçı ne zaman? Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ampute Futbol Milli Takımımız Angola ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına daha önceden de çıkan millilerimiz mücadele penaltı atışları sonunda 5-4 kaybetmişti. Millilerimiz bu akşam düzenlenecek maçta rövanşı alarak kupanın sahibi olmayı planlıyor. Peki Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE-ANGOLA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Türkiye-Angola maçı Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek. Maç, TRT Spor Yıldız üzerinden yayınlanacak.

AMPUTE MİLLİ TAKIMIN TARİHİ BAŞARILARI

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında art arda iki defa şampiyonluğu kazandı ve tarihi bir başarı elde etti.

