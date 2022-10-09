SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye-Angola Ampute milli maçı ne zaman? Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Angola Ampute milli maçı ne zaman? Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

09.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı Angola karşısında sahaya çıkacak. 2022 Dünya Kupası finalinde iki taraf da maçı almak için ter dökecek. Ampute Futbol Milli Takımı Angola maçını da atlatıp yoluna devam etmeyi planlıyor. Peki Türkiye-Angola Ampute milli maçı ne zaman? Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Türkiye-Angola Ampute milli maçı ne zaman? Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ampute Futbol Milli Takımımız Angola ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına daha önceden de çıkan millilerimiz mücadele penaltı atışları sonunda 5-4 kaybetmişti. Millilerimiz bu akşam düzenlenecek maçta rövanşı alarak kupanın sahibi olmayı planlıyor. Peki Türkiye-Angola Ampute milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE-ANGOLA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Türkiye-Angola maçı Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek. Maç, TRT Spor Yıldız üzerinden yayınlanacak.

AMPUTE MİLLİ TAKIMIN TARİHİ BAŞARILARI

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında art arda iki defa şampiyonluğu kazandı ve tarihi bir başarı elde etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...
Arjantin'de adeta yas ilan edildi! Messi, bırakacağını açıkladı!Arjantin'de adeta yas ilan edildi! Messi, bırakacağını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ampute nef stadı yayınlanacak maçın milli maçı ne zaman maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu!

Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan'da gündem oldu...

Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan'da gündem oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.