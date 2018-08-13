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Türkiye Atletizm Şampiyonasını 5 madalya ile kapattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile genel sıralamada 13'üncü oldu.

Türkiye Atletizm Şampiyonasını 5 madalya ile kapattı

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye madalya sıralamasında 13’üncülüğü elde etti. Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen şampiyona sona erdi. Şampiyonada Türkiye, 1 altın 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya topladı. Altın madalyayı erkekler 200 metrede Ramil Guliyev ile alan Türkiye, gümüş madalyaları erkeklerde 4x100 metre bayrak yarışı ve 400 metre engelli kategorisinde Yasmani Copello Escobar ile elde etti. Türkiye'ye bronz madalyalar erkekler 100 metrede Jak Ali Harvey ve kadınlar 5 bin metrede Yasemin Can'dan geldi.

Büyük Britanya 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile zirvede yer aldı. Polonya 7 altın, 4 gümüş ve 1 bronz ile toplam 12 madalya ile ikinci, ev sahibi Almanya ise 6 altın, 7 gümüş ve 6 bronz elde ederek toplam 19 madalya ile üçüncü oldu. Şampiyonada en fazla madalya toplayan Almanya; Büyük Britanya ve Polonya'ya göre altın madalya sayısı az olduğundan dolayı sıralamada bu ülkelerin gerisinde kaldı.

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Yasemin Can Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandıYasemin Can Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası ramil guliyev Yasmani Copello Escobar Jak Ali Harvey yasemin can

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