Türkiye atletizm tarihinin en iyi Akdeniz Oyunları performansı 15 madalya ile geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük başarıya imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Oran kentindeki organizasyonda ay yıldızlı atletler; 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etmiş oldu.

Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirveyi elde etti.

Türkiye'ye başarı getiren sporcular ve madalyaları şöyle:

"Altın Madalya: Jak Ali Harvey 100 metre, Ramil Guliyev 200 metre, Yasmani Copello 400 metre engelli, Özkan Baltacı çekiç atma, Ersu Şaşma sırıkla atlama, Ekaterina Guliyev 800 metre, Yasemin Can 5.000 metre.

Gümüş Madalya: Ramil Guliyev 100 metre, Tuğba Danışmaz üç adım atlama, Kıvılcım Kaya çekiç atma, Eda Tuğsuz cirit atma, Erkek Takımı 4×100 metre.

Bronz: Özlem Becerek disk atma, Kadın Takımı 4×400 metre, Erkek Takımı 4×400 metre."

