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Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? A Millîler, 'Gardaş'ı konuk ediyor

27.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. 8. kez karşılaşan Türkiye ile Azerbaycan Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda ter dökecek. Şenol Güneş ve öğrencileri 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi önemli bir sınav verecek.

Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? A Millîler, 'Gardaş'ı konuk ediyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Ay-yıldızlı ekip kardeş takım Azerbaycan’ı Antalya’da konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak maçta daha önce şans vermediği isimleri oynatacağı düşünülüyor. 590. maçına çıkan Türkiye, Azerbaycan karşısında alacağı galibiyetle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi moral toplamayı bekliyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mayıs Perşembe günü Türkiye ile Azerbaycan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Azerbaycan maçı saat 20.00’da TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN 8. KEZ KARŞILAŞACAK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? A Millîler, 'Gardaş'ı konuk ediyor

TÜRKİYE’NİN HAZIRLIK MAÇLARI

27 Mayıs Perşembe akşamı Azerbaycan’ı ağırlayacak olan milli takım, ikinci hazırlık maçına 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

KAMPA GİREN MİLLİ TAKIMIN KADROSUNDA KİMLER VAR?

18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giren Milli Takımımızın 30 kişilik kadrosu şöyle:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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Azerbaycan Türkiye
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