Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? A Millîler, 'Gardaş'ı konuk ediyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Ay-yıldızlı ekip kardeş takım Azerbaycan’ı Antalya’da konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak maçta daha önce şans vermediği isimleri oynatacağı düşünülüyor. 590. maçına çıkan Türkiye, Azerbaycan karşısında alacağı galibiyetle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi moral toplamayı bekliyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mayıs Perşembe günü Türkiye ile Azerbaycan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Azerbaycan maçı saat 20.00’da TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN 8. KEZ KARŞILAŞACAK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.