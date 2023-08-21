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TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇ SONUCU! Türkiye Azerbaycan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları tam gaz!

20.08.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi. Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ikinci karşılaşmasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. İsveç'i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında sahadan 3-0 üstünlükle ayrıldı. Karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Türkiye Azerbaycan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Azerbaycan voleybol maç sonucu ekranı araştırılıyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı. İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli ekibimiz sahadan üstünlükle ayrıldı. Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan maça ilgi oldukça yoğundu. İşte Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı bugün (20 Ağustos 2023 Pazar) saat 20.00'de başladı.

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TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlandı.

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FİNAL KARŞILAŞMALARI BRÜKSEL'DE OYNANACAK

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin bulunacağı son 16 turu karşılaşmaları 26-28 Ağustos, çeyrek final maçları da 29-30 Ağustos'ta İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

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Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

ŞAMPİYONADA GRUPLAR

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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