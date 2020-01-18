Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat'ta avukatlara hitap etti:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ''Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur.'' dedi.

Kentteki bir otelde avukatlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katılan Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, yargı reformuna müdafi bulundurma zorunluluğu geldiğini söyledi. Müdafilerin, soruşturmanın devamında yapılacak olan asliye cezadaki tek celselik talepnamenin görüşülüp hüküm verildiği duruşmada da yine avukatlık yapacağını ifade eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu reform kapsamında bugün biraz sonra konuşacağımız konu çerçevesinde tam 180 bin olayda, vatandaşımız adliye koridorunda savcılıktan mahkemeye yıllarca maddi manevi tükenmekten kurtuldu. Bir yılda 50 binin üzerindeki gencecik meslektaşımız da, tam 360 bin yeni dosya sahibi oldu. Bu avukata iş ve istihdam yaratmak ve aynı zamanda da vatandaşı korumaktır. Hep söylediğim şu, vatandaşın menfaati ile avukatın menfaati çatışamaz. Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur.''

Feyzioğlu daha sonra meslekte 40 ve 50'inci yılını dolduran avukatlara plaket takdim etti.

Program, basına kapalı olarak devam etti.

