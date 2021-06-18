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Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında yabancı dil eğitimine ilişkin protokol imzalandı

18.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında yabancı dil eğitimine ilişkin protokol imzalandı

Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında avukatlara, stajyer avukatlara, avukatların ailesine ve baro personeline yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törenle, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eğitim ve iş birliği protokolüne imza attı.

Törende konuşan Feyzioğlu, avukatlara, stajyer avukatlara, avukatların ailesine ve baro personeline yabancı dil eğitimi verilmesine yönelik protokolün, Türkiye'nin önemli iki kurumunun yakın ilişkisini pekiştireceğini belirtti.

Protokol kapsamında, Ankara Üniversitesinin güzide kurumu TÖMER ile çalışılacağını aktaran Feyzioğlu, avukatlara dil eğitimi verileceğini, böylece Türkiye'nin dışa açılmasında önemli bir hamlenin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Rektör Ünüvar ise Feyzioğlu'nun da Ankara Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlattı.

Önemli bilimsel çalışmalara imza atan Ankara Üniversitesinin önemli kuruluşları arasında yer alan TÖMER'in, uluslararası akreditasyona sahip tek dil öğretim merkezi olduğunu belirten Necdet Ünüvar, protokol kapsamında avukatlara yönelik eğitimler verileceğini sözlerine ekledi.

İmza törenine, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Ercan Bayazatlı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, üniversite ve TÖMER yetkilileri katıldı.

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