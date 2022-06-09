Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde final serisi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi final serisi ilk maçında Samsunspor, yarın Beysu Konyaspor Basketbol'u konuk edecek.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Samsunspor, play-off çeyrek final serisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u (2-0), yarı finalde ise Mamak Belediyespor'u (3-2) mağlup ederek finale yükselmişti.

Sezonu üçüncü basamakta bitiren Beysu Konyaspor Basketbol ise çeyrek finalde TED Ankara Kolejliler'e (2-1), yarı finalde de Sigortam.net'e (3-1) üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.



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