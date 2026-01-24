SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istedi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar için inceleme talep etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istedi
Emre Şen

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların çirkin tezahüratlarının kınandığı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz." denildi.

DİSİPLİN SÜRECİ İÇİN HAMLE YAPILDI

Açıklamanın devamında, "Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus'aSON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Youssef En-Nesyri adım adım Juventus'a
Türk kadın hakemler müthiş bir başarıya imza attı!Türk kadın hakemler müthiş bir başarıya imza attı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos İsrail Ergin Ataman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.