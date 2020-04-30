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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan lig açıklaması

BASKETBOL HABERLERİ  | 30.04.2020 20:04 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumunun bir süre daha değerlendirileceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan lig açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin başlangıcıyla ilgili tüm senaryoların hazır olduğunu açıklarken; Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve kulüplerden gelecek görüşlerin ardından kararın önümüzdeki günlerde duyurulacağını vurguladı.

TBF'den yapılan açıklama şöyle;

"Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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