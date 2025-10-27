Türkiye bazı hakemlerin bahis skandalını konuşurken gazeteci Murat Ağırel'den çok konuşulacak iddialar! ''Bahis oynayan kaleciler, futbolcular var’’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından operasyon giderken büyürken, gazeteci Murat Ağırel’den flaş paylaşımlar geldi. Ağırel’in işin içinde sadece hakemler değil, futbolcular da var açıklaması sosyal medyada çok kez paylaşıldı. İşte detaylar…

MURAT AĞIREL’DEN BOMBA İDDİALAR! ‘‘KUPA MAÇLARININ HAKEM ATAMALARI İPTAL EDİLMEYE BAŞLANMIŞ…’’

Murat Ağırel, ‘‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü inceleme kapsamında 370 hakemin bahis sitelerine üye olduğu, bu isimlerden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Bahis oynadığı belirlenen hakemler bundan böyle maçlarda görev alamayacak. TFF, maç yönetimlerini mevcut havuzdaki diğer hakemlerle sürdürecek. Bu hafta oynanacak Kupa maçlarının hakem atamaları dün yapılmış ancak açıklanmamıştı. Bugün ortaya çıkan gelişmelerin ardından, bahis oynadığı belirlenen bazı hakemlerin atamalarının iptal edilmeye başlanmış. İddialara göre, bazı kupa maçının hakem değişikliği de bu gerekçeyle gerçekleştirildi.’’ dedi.

''BU SADECE BAŞLANGIÇ! BAHİS OYNAYAN AKTİF KALECİLER, FUTBOLCULAR VAR''

Ağırel, ‘‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık, tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine inceliyor. TFF Başkanı’nın yaptığı açıklama “371 hakemin bahis hesabı var, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi.” doğrudur. Ve bu sadece başlangıç. Bahis oynayan aktif kaleciler, futbolcular var. Kirli Çark kitabımda da yazdığım gibi… Bu soruşturma büyüyerek devam edecek.’’ ifadelerinde bulundu.

''SAHTE EVRAK DÜZENLENİYORMUŞ...''

Murat Ağırel, ''İşin içinde sahtecilik'de var. Mesela maça hakem atanırken onun hakkında sahte evrak düzenleniyormuş, maça atanmaması için.'' dedi.

TFF BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.