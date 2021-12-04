YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Muaz Ergezen seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Muaz Ergezen seçildi

04.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Muaz Ergezen: - "Her şeyi geride bırakacağız. Birlikte, omuz omuza, camia, kulüp ve sporcular için çalışacağız"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa, geçerli 251 oyun 178'ini alan Muaz Ergezen seçildi.

The Green Park Otel'de gerçekleştirilen 7. Olağan ve Mali Genel Kurul'da, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.

Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda tahmini bütçeler ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

- Genel kurulda 251 oy geçerli sayıldı

Genel kurulda başkanlık için Muaz Ergezen ile Murat Ataman aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 251 oyun 178'ini alan Muaz Ergezen, başkan seçildi. Diğer aday Ataman 73 oy aldı.

Muaz Ergezen başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Prof. Dr. Rıdvan Alaca, Ali Duran Karakaya, Hulusi Kalender, İlhan Elmalı, Mehmet Ali Oflaz, Hüseyin Uysal, Serdar Bahadır, Ali Güler, Gökhan Arsu, Şükrü Boyraz, Ahmet Ünsal, Nevzat Yamaç, Ali Osman Başer ve Semra Çetinkaya'dan oluştu.

Ergezen, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek, "Aday olma şansı tanıdığınız için minnettarım. Çok demokratik bir seçim oldu. Her şeyi geride bırakacağız. Birlikte, omuz omuza, camia, kulüp ve sporcular için çalışacağız. Şeffaf bir federasyon olacağız. Herkese yol arkadaşı ve çözüm ortağı olacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyorAltın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Serenay Eczanesi
Cankaya
Tepe Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.