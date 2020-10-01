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Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı’ya ziyaret

SİVAS HABERLERİ  | 01.10.2020 18:23 | Son Güncelleme

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci olan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı ziyaret etti.Elde ettikleri başarıyla Sivaslıları gururlandıran öğrencileri tebrik eden Savaşçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre öğrenciler Emre Sait İnanıcı, Ferhat Karadeve ve Enes Ceylan ile sohbet etti.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci olan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı ziyaret etti.
Elde ettikleri başarıyla Sivaslıları gururlandıran öğrencileri tebrik eden Savaşçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre öğrenciler Emre Sait İnanıcı, Ferhat Karadeve ve Enes Ceylan ile sohbet etti. Savaşçı, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Okul Müdürü Halil Duman ve Öğretmen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Sönmez’i de elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden Savaşçı, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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