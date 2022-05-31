Türkiye, BM nezdinde "Türkiye" adını tescil ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun!"

