Türkiye - Bosna Hersek | CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile yaptığı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkıyor. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi. TÜRKİYE - BOSNA HERSEK SAAT: 20:30

STAT: Çaykur Didi

YAYIN: TRT 1 TÜRKİYE: Sinan Bolat, Ömer Bayram, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu BOSNA HERSEK: Sehic, Todorovic, Nastic, Vranjes, Visca, Pjanic, Dzeko, Cimirot, Zukanovic, Krunic, Zakarica

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı. Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

TÜRKİYE'DE 3. MAÇ

A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak. İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi. Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı. İLK MAÇ BOSNA HERSEK'İN

Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi. SON MAÇ BERABERE

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı. Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MÜCADELEDEKİ DİĞER MAÇLAR

Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi. Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı. İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı. 563. MAÇ

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 562 karşılaşmanın 482'sini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 562 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 14. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 14. maçına Bosna Hersek karşısında çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 7'si özel 13 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.