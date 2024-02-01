Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katıldı.
Erkekler ile kadınlarda geleneksel, takımlar ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.
Törene, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız da katıldı.
ŞAMPİYONADA DİSİPLİNLERİNDE İLK 3'E GİREN SPORCULAR ŞUNLAR:
Geleneksel Kadın Tekler
Eda Öztürk
Bahar Çil
KADIN TAKIMLAR
Şevval Akçanlı, Selma Kalanç
Esile Emen, Hümeyra Emen
KADINLAR RAFFA ALTIN NOKTA
Gülçin Esen
Mizgin Morkoyun
GELENEKSEL ERKEK TEKLER
Abdullah Kaplan
Oğuzhan Turhan
ERKEK TAKIMLAR
Erdal Kantemir, Görkem Suluhan
Gökhan Çelik,Yiğit Akay
ERKEKLER RAFFA ALTIN NOKTA
Samet Ünalan
İsmet Rasul