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Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi

AA AA
01.02.2024 14:06 | Son Güncelleme:
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katıldı.

Erkekler ile kadınlarda geleneksel, takımlar ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Törene, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız da katıldı.

ŞAMPİYONADA DİSİPLİNLERİNDE İLK 3'E GİREN SPORCULAR ŞUNLAR:

Geleneksel Kadın Tekler

  1. Eda Öztürk

  2. Bahar Çil

  3. Rojda Özadenç - Nurda Gül Şen

KADIN TAKIMLAR

  1. Şevval Akçanlı, Selma Kalanç

  2. Esile Emen, Hümeyra Emen

  3. Sevilay Gezli, Eda Sayak-Melike Coşguner, Buse Kır

KADINLAR RAFFA ALTIN NOKTA

  1. Gülçin Esen

  2. Mizgin Morkoyun

  3. Segah Beste Badıllı, Sebiha Usta

GELENEKSEL ERKEK TEKLER

  1. Abdullah Kaplan

  2. Oğuzhan Turhan

  3. Caner Makara, Samet Ünalan

ERKEK TAKIMLAR

  1. Erdal Kantemir, Görkem Suluhan

  2. Gökhan Çelik,Yiğit Akay

  3. Murat Alan,Yusuf Ekinci-Murat Oruç, Hüseyin Önder

ERKEKLER RAFFA ALTIN NOKTA

  1. Samet Ünalan

  2. İsmet Rasul

  3. Umut Kalaycı, Emre Doktur
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Mersin ödül tören

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Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

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