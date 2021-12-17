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Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

17.12.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: ''Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olacak sporcularımızı görme fırsatı ve onları izleme fırsatı bulacağız''

Kahramanmaraş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın" açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen açılış seremonisinde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte ilk defa Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın birçok değeriyle ön plana çıktığını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Kardeşim, hemşerim ve Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu topraklardan çok büyük şairler ve edebiyatçılar yetişmiştir. Spor alanında da bu topraklardan göğsümüzü kabartan çok değerli güreşçilerimiz ve sporcularımız yetişmiştir. Bu vesileyle Kahramanmaraş'ta yetişen Bekir Böke, Ahmet Ak, Metin Kaplan, Şeref Eroğlu, Metin Topaktaş, Harun Doğan, Haydar Yavuz, Selahattin Kılıçsallayan ve ismini sayamadığım birçok şampiyon hemşerime saygılarımı sunuyorum. Bugün gerçekten Kahramanmaraş'ta ata sporumuz güreşte, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nın yapılmasını çok önemli buluyorum. Güreş zenginliğinde birkaç şehir sayılsa onlardan biride Kahramanmaraş'tır. Özellikle ata sporumuz şalvar güreşinin de başkentidir. Bu müsabakalarda görev alan ve güreşen sporcularımıza başarılar diliyorum."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da Kahramanmaraş'ın güreş sporunda ön plana çıktığını dile getirdi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kahramanmaraş'a gelen sporculara başarı dileyen Eroğlu,"Cumhuriyet tarihinde ilk defa bugün Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Sütçü İmam'ın memleketi Kahramanmaraş'a hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. İnşallah başlayacak finallerimizle, yarın ve pazar günü maçlarımızla hep birlikte serbest güreşte dereceye giren Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olacak sporcularımızı görme fırsatı ve onları izleme fırsatı bulacağız. Bundan sonra da güreşin membası olan Kahramanmaraş'ımızı, memleketimizi şampiyonalarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile ilçe belediye başkanları, sporcular ile yakınları katıldı

Organizasyonun ikinci günündeki eleme müsabakalarında 30 ilden kente gelen yaklaşık 150 sporcu mindere çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon 19 Aralık Pazar günü sona erecek.

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