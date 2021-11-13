SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman?

13.11.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası’na katılmak için Cebelitarık ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahaya bol gol ve mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik maçın, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye A Mill Futbol Takımı, Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası’na katılma yolunda bu akşam sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıcak. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 9. hafta maçında grubun zayıf ekiplerinden Cebelitarık’ı konuk edecek. Karşılaşmadan farklı bir skorla galip ayrılmak isteyen Milliler, 5 gol averaj gerisinde bulunduğu Norveç’ten avantajlı duruma gelmek istiyor.

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman?

TÜRKİYE CEBELİ TARIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak olan A Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde 3. kez sahaya çıkacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak bu önemli maçta Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Serhiy Boiko düdük çalacak. Milli Takım’ın Dünya Kupası yolundaki bu önemli sınavı TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman?

TÜRKİYE CEBELİ TARIK MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Halil, Burak

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grubun 8. maçında deplasmanda Letonya’yı Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden ve rakibi karşısında 97 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrılan Türkiye, bu sonuçla Dünya Kupası’na katılma iddiasını son iki maça taşımış oldu. G Grubu’nda topladığı 15 puanla 3. sırada bulunan ay-yıldızlı ekip, lider Hollanda’nın 4, ikinci sıradaki Norveç’in ise 2 puan gerisinde yer alıyor. Grup aşamasını lider olarak tamamlayan takım 2022 Dünya Kupası’na doğrudan katılmaya hak kazanırken, grup ikincisi ise şampiyonaya katılmak için play-off oynayacak. Gruptan çıkmak için son iki maçı kazanmak isteyen Türkiye, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Koç istedi, Pereira değiştiriyorBaşkan Koç istedi, Pereira değiştiriyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?
Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Başkan istedi, Pereira değiştiriyor

Başkan istedi, Pereira değiştiriyor

Erol Bulut'tan Süper Lig'i sallayacak transfer

Erol Bulut'tan Süper Lig'i sallayacak transfer

Resmen açıklandı! Efsane isim yeniden Barça'da

Resmen açıklandı! Efsane isim yeniden Barça'da

Ümit Milliler yolda kaldı, maça gidemedi

Ümit Milliler yolda kaldı, maça gidemedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.