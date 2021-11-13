Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye A Mill Futbol Takımı, Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası’na katılma yolunda bu akşam sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıcak. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 9. hafta maçında grubun zayıf ekiplerinden Cebelitarık’ı konuk edecek. Karşılaşmadan farklı bir skorla galip ayrılmak isteyen Milliler, 5 gol averaj gerisinde bulunduğu Norveç’ten avantajlı duruma gelmek istiyor.

TÜRKİYE CEBELİ TARIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak olan A Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde 3. kez sahaya çıkacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak bu önemli maçta Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Serhiy Boiko düdük çalacak. Milli Takım’ın Dünya Kupası yolundaki bu önemli sınavı TRT 1’den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE CEBELİ TARIK MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Halil, Burak

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grubun 8. maçında deplasmanda Letonya’yı Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden ve rakibi karşısında 97 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrılan Türkiye, bu sonuçla Dünya Kupası’na katılma iddiasını son iki maça taşımış oldu. G Grubu’nda topladığı 15 puanla 3. sırada bulunan ay-yıldızlı ekip, lider Hollanda’nın 4, ikinci sıradaki Norveç’in ise 2 puan gerisinde yer alıyor. Grup aşamasını lider olarak tamamlayan takım 2022 Dünya Kupası’na doğrudan katılmaya hak kazanırken, grup ikincisi ise şampiyonaya katılmak için play-off oynayacak. Gruptan çıkmak için son iki maçı kazanmak isteyen Türkiye, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

