"Türkiye Çevre Haftası" başkentte Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda konserin yanı sıra çocuk ve çevre şenliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle her yıl farklı bir temayla kutlanmasına karar verilen Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla 81 ilde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Başkent Millet Bahçesi'nde iki gün boyunca sürecek kutlamaların ilk gününde çocukların çevre bilincini eğlenerek kazanması amacıyla çevre ve çocuk şenlikleri organize edildi. Akşam saatlerinde de sanatçılar Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı konser verdi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Başkent Millet Bahçesi'nde yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Balcı, "Etkinlikler tüm hızıyla devam edecek. Bugün, yarın çevre haftası etkinlikleri burada olacak. Hepinizi bekliyoruz. Bütün dostlarınızı alıp gelin. Hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

Balcı, konser veren şarkıcılara anıt ağacı hediye etti.

Etkinlikler kapsamında yarın "Seksenler" dizisi oyuncuları ile Eypio ve Derya Uluğ sahne alacak.

Sağlıklı çevre yaşamı konusunda farkındalık üretmeyi hedefleyen ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "ortakevimiz.com" adresinden erişilebiliyor.

