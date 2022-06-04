YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Türkiye Çevre Haftası" başkentte Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor

"Türkiye Çevre Haftası" başkentte Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor

04.06.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentliler, çocuk ve çevre şenlikleri ile konserlere yoğun ilgi gösterdi

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda konserin yanı sıra çocuk ve çevre şenliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle her yıl farklı bir temayla kutlanmasına karar verilen Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla 81 ilde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Başkent Millet Bahçesi'nde iki gün boyunca sürecek kutlamaların ilk gününde çocukların çevre bilincini eğlenerek kazanması amacıyla çevre ve çocuk şenlikleri organize edildi. Akşam saatlerinde de sanatçılar Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı konser verdi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Başkent Millet Bahçesi'nde yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Balcı, "Etkinlikler tüm hızıyla devam edecek. Bugün, yarın çevre haftası etkinlikleri burada olacak. Hepinizi bekliyoruz. Bütün dostlarınızı alıp gelin. Hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

Balcı, konser veren şarkıcılara anıt ağacı hediye etti.

Etkinlikler kapsamında yarın "Seksenler" dizisi oyuncuları ile Eypio ve Derya Uluğ sahne alacak.

Sağlıklı çevre yaşamı konusunda farkındalık üretmeyi hedefleyen ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "ortakevimiz.com" adresinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Meslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisikletMeslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisiklet

Ankara Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:20
Yatsı
22:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.