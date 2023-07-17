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Türkiye-Çin voleybol maçının ardından

17.07.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik." dedi.

Üstündağ, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok emek vererek bu ülkeye layık olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.

Kupayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere armağan eden Üstündağ, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ SANTARELLİ: "ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de şampiyon oldukları için çok gururlu olduğunu vurgulayarak, "Her başantrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü. Federasyonumuz çok iyi. Şu an bu şampiyonluğu kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık." değerlendirmesini yaptı.

A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise şampiyonluktan dolayı kendisini rüyada gibi hissettiğine dikkati çekerek, "İnanılmaz mutlu ve gururluyum. Yılların emeği var. Bu tarihi yazan ekibin arasında bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

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