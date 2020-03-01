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  4. Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’na Sarıkamışlı Amazonlar damgasını vurdu

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’na Sarıkamışlı Amazonlar damgasını vurdu

KARS HABERLERİ  | 01.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Sivas Yıldız Dağı’nda gerçekleştirilen Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’nda Sarıkamışlı Amazonlar damgasını vurdu.

Sivas Yıldız Dağı’nda gerçekleştirilen Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’nda Sarıkamışlı Amazonlar damgasını vurdu. Şampiyona da Sarıkamışlı Amazonlar U20 kategorisinde 1’inci oldu.
Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kars Sarıkamış’tan Sivas’ta düzenlenen yarışmaya Nur Muhammed Ögel ve Enes Demir katıldı. Genç Erkekler U20 Kategorisinde birinciliği Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü aldı.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Gül Soydan, “Devletimizin desteği ve kalbimizdeki sevgi ile sizlere geliyoruz. Amazonlar olarak yetiştirdiğimiz sizler "Sevgiyle Saygıyla Azimle" ve "Sancağımız Flamamızı" gururla taşıyacaksınız. Gelecekte Sosyal Sorumluluk Sancağı bizim gibi gençler yetiştirecek olan gençlere teslim edeceğiz. Amacımız Her birinizin tek tek hayata tutunmasını sağlamaktır. Sizin kalbi dilekleriniz bizimde sizin için gerçekleştireceğimiz dileklerimizdir” dedi.
Soydan, “Karakteriniz ve davranışlarınızla, terbiyeniz ile Amazonlara yakışır olmayı hedef koyan gençlere desteğimiz sonsuz olacaktır. Amacımız şahsınız, aileniz ve ülkemiz için başarılı olmanızı sağlamaktır. Ancak önce her biriniz insan olarak topluma faydalı, saygılı, ahlaklı, disiplinli bireyler olmalısınız. Başarı bir vardır, bir bakmışsınız yoktur. Başarının kalıcı olması “Saygı ile Ahlaklı, Disiplinli Yaşamak, Çok Çalışmak Başarı için ele ele vermek” bu düsturlara bağlıdır” diye konuştu.

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