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Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Trabzon'da tamamlandı

22.08.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Trabzon'da tamamlandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen şampiyonada, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 100'den fazla sporcu mücadele etti.

10.9 kilometrelik "Büyük Erkekler" yarışında Şeyhmus Sarıhan, 53.24'lik derecesiyle birinci olurken Abdullah Çakır ikinci, Yunus Emre Akkuş da üçüncü sırada yer aldı.

"Büyük Kadınlar" kategorisinde Tubay Erdal birinci gelirken, Selma Çakmak ikinci, Sabriye Güzelyurt ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Yarışlar sonrasında kasım ayında Tayland'da yapılacak 1. Dünya Dağ Koşusu ve Trial Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi.

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