Türkiye'de 3 aydan fazla kalamıyorum demişti! Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk dolu kareler

Şevval Şahin, adından bahsettirmeye devam ediyor. Sevgilisiyle paylaşımları olay olan Şahin, bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Samimi pozlar veren Şahin'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak seçilen ünlü manken Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.

Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Şahin, sarmaş dolaş olup romantik anlar yaşadığı sevgilisiyle o anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

AİLEDEN VETO YEMİŞTİ

Marcus Yiğit ile yaşadığı olaylı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile de magazin basınının gündeminde yer alıyor.

Çıkan haberlere göre medyatik güzel Şahin'e, Kazancıoğlu ailesinden onay çıkmamıştı.

