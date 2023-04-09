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Türkiye'de 3 aydan fazla kalamıyorum demişti! Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk dolu kareler

09.04.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan ve her hareketi olay olan ünlü manken, sevgilisinin kucağına oturduğu pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı.

Türkiye'de 3 aydan fazla kalamıyorum demişti! Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk dolu kareler

Şevval Şahin, adından bahsettirmeye devam ediyor. Sevgilisiyle paylaşımları olay olan Şahin, bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Samimi pozlar veren Şahin'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak seçilen ünlü manken Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.

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Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Şahin, sarmaş dolaş olup romantik anlar yaşadığı sevgilisiyle o anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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AİLEDEN VETO YEMİŞTİ

Marcus Yiğit ile yaşadığı olaylı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile de magazin basınının gündeminde yer alıyor.

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Çıkan haberlere göre medyatik güzel Şahin'e, Kazancıoğlu ailesinden onay çıkmamıştı.

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