Türkiye'de bahis skandalında savcılık ifadelerine ulaşıldı! "Gençlerbirliği kalecisi aradı, 500 bin TL'ye maçı satacağını söyledi"

Türk futbolunda bahis ve şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın savcılık ifadesine ulaşıldığı iddia edildi. Özkaya, "Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan o dönem ikinci başkanımız olan Fatih Kulaksız’ı arıyor. 500 bin TL karşılığında maçın skorunu bizim lehimize çevireceğini söylüyor. Fatih Kulaksız durumu bana anlattı." dedi. Hafta sonunu Vatan Emniyet'te geçiren Murat Özkaya, yarın sabah Çağlayan Adliyesine sevk edilecek.

Emre Şen

Türk futbolunda bahis ve şike operasyonunun yankıları sürerken, gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın savcılıktaki ifadelerine ulaşıldığı iddia edildi. Ajansspor'da yer alan habere göre Murat Özkaya'nın ifadeleri şu şekilde...

SORU: "ALTINORDU’DAN İKİ OYUNCU SİZİ ARADI MI?"

Murat Özkaya: ‘’Altınordu’da oynadığını iddia eden iki oyuncu yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan mesaj attı. ‘Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig’i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar. ‘Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?’ diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF’ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu’na ifade verdim’."

SORU: "2021-2022 SEZONUNDA GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİ OLAN NURULLAH ASLAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTINIZ MI?"

Murat Özkaya:‘’Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan o dönem ikinci başkanımız olan Fatih Kulaksız’ı arıyor. 500 bin TL karşılığında maçın skorunu bizim lehimize çevireceğini söylüyor. Fatih Kulaksız durumu bana anlattı. Ben de Gençlerbirliği yöneticilerine ilettim. Hatta ‘Kaleciyi mümkünse bizim maça çıkarmayın’ dedim. Durum bundan ibaret."

SORU: "2020-2021 SEZONUNUN SON HAFTASI SAMSUNSPOR, ADANA DEMİRSPOR VE GİRESUNSPOR ARASINDAKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINA HERHANGİ BİR DAHİLİNİZ OLDU MU?

Murat Özkaya: ‘’Hayır olmadı. Bu konuda hiçbir bilgim yok."

SORU: "YASA DIŞI BAHİS YA DA KUMAR OYNADINIZ MI?"

Murat Özkaya: ‘’Hayır, bu tür işlerle hiç işim olmadı."

