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  4. Türkiye'de bir ilk: Bin 530 lise öğrencisi üniversiteyi deneyimliyor...

Türkiye'de bir ilk: Bin 530 lise öğrencisi üniversiteyi deneyimliyor...

07.04.2025 14:31
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Bolu'da, Nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12'nci sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını deneyimleme imkanı bulacak. Türkiye'de bir ilk olan bu projede, öğrenciler Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) bünyesinde 12 fakültede ve 45 farklı bölümde derslere katılacak. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AİBÜ arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Gençlik Üniversitesi Projesi" detayları...

Türkiye'de bir ilk: Bin 530 lise öğrencisi üniversiteyi deneyimliyor...

Bolu'da, Nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12'nci sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını yakından tanıma fırsatı bulacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Gençlik Üniversitesi Projesi" çerçevesinde, öğrenciler Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) 12 fakülte ve 45 farklı bölümde derslere katılacak. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AİBÜ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen bu projeyle gençler, üniversite hayatına dair ilk deneyimlerini kazanacak.

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"BİN 530 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE ORTAMINI DENEYİMLEYECEK"

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Gençlik Üniversitesi Projesi" başladı. Türkiye'de ilk kez yapılacak olan proje kapsamında, nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12'nci sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Öğrenciler, üniversite öğrencileriyle birlikte derslere katılarak akademik hayatı yakından gözlemleyecek, kampüs yaşamını tecrübe edecek. Proje ile öğrencilerin meslek seçimlerini daha bilinçli yapmaları hedefleniyor.

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"ÖĞRENCİLERİMİZİN MOTİVASYONUNU ARTTIRACAK"

Açılış programında konuşan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, projenin gençlerin eğitim ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacağını belirterek, "Öğrencilerimiz, üniversite öğrencileriyle aynı derslere katılarak akademik hayatı yakından gözlemleyecek, kampüs yaşamını bizzat deneyimleyecekler. Bu tür deneyimler, öğrencilerimizin motivasyonunu artırırken onları sadece sınavlara değil, hayata da hazırlayacaktır" dedi.

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise "Hedeflerinize ulaşmak için emek verirseniz, başarılı olmanız mümkündür. Burada sizlerin motivasyonunu artırmak ve hedeflerinize ulaşmanızda destek olmak için varız" ifadelerini kullandı.

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NİSAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Nisan ayı boyunca sürecek proje kapsamında öğrenciler, üniversitenin 12 fakültesinde ve 45 bölümünde derslere katılacak, laboratuvarları, kütüphaneleri ve kampüs yaşamını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu lise
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