SPOR

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.08.2018 20:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Trabzonspor, yıldız golcüyü kadrosuna kattı. İşte Türkiye'de biten transferler...

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 140

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
2 / 140

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
3 / 140

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
4 / 140

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
5 / 140

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
6 / 140

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
7 / 140

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8 / 140

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
9 / 140

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
10 / 140

Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
11 / 140

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
12 / 140

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
13 / 140

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
14 / 140

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
15 / 140

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
16 / 140

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
17 / 140

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
18 / 140

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
19 / 140

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
20 / 140

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
21 / 140

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
22 / 140

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
23 / 140

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
24 / 140

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
25 / 140

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
26 / 140

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
27 / 140

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
28 / 140

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
29 / 140

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
30 / 140

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
31 / 140

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
32 / 140

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
33 / 140

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
34 / 140

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
35 / 140

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
36 / 140

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
37 / 140

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
38 / 140

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
39 / 140

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
40 / 140

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
41 / 140

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
42 / 140

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
43 / 140

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
44 / 140

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
45 / 140

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
46 / 140

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
47 / 140

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
48 / 140

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
49 / 140

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
50 / 140

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
51 / 140

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
52 / 140

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
53 / 140

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
54 / 140

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
55 / 140

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
56 / 140

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
57 / 140

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
58 / 140

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
59 / 140

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
60 / 140

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
61 / 140

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
62 / 140

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
63 / 140

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
64 / 140

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
65 / 140

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
66 / 140

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
67 / 140

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
68 / 140

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
69 / 140

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
70 / 140

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
71 / 140

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
72 / 140

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
73 / 140

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
74 / 140

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
75 / 140

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
76 / 140

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
77 / 140

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
78 / 140

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
79 / 140

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
80 / 140

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
81 / 140

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
82 / 140

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
83 / 140

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
84 / 140

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
85 / 140

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
86 / 140

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
87 / 140

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
88 / 140

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
89 / 140

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
90 / 140

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
91 / 140

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
92 / 140

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
93 / 140

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
94 / 140

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
95 / 140

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
96 / 140

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
97 / 140

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
98 / 140

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
99 / 140

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
100 / 140

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
101 / 140

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
102 / 140

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
103 / 140

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
104 / 140

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
105 / 140

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
106 / 140

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
107 / 140

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
108 / 140

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
109 / 140

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
110 / 140

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
111 / 140

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
112 / 140

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
113 / 140

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
114 / 140

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
115 / 140

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
116 / 140

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
117 / 140

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
118 / 140

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
119 / 140

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
120 / 140

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
121 / 140

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
122 / 140

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
123 / 140

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
124 / 140

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
125 / 140

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
126 / 140

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
127 / 140

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
128 / 140

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
129 / 140

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
130 / 140

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
131 / 140

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
132 / 140

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
133 / 140

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
134 / 140

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
135 / 140

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
136 / 140

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
137 / 140

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
138 / 140

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
139 / 140

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
140 / 140

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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Anahtar Kelimeler:
Anthony Nwakaeme Trabzonspor Hapoel Beer Sheva

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