Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 140
ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
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CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
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MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
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İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
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RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
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TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
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Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
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TITI | Bursaspor > Göztepe
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ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
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DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
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ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
17 / 140
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
18 / 140
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
19 / 140
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
20 / 140
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
21 / 140
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
22 / 140
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
23 / 140
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
24 / 140
FABRI | Beşiktaş > Fulham
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
27 / 140
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
29 / 140
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
30 / 140
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
31 / 140
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
33 / 140
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
34 / 140
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
35 / 140
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
36 / 140
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
37 / 140
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
38 / 140
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
39 / 140
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
40 / 140
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
41 / 140
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
42 / 140
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
43 / 140
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
44 / 140
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
45 / 140
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
46 / 140
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
47 / 140
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
48 / 140
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
49 / 140
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
50 / 140
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
51 / 140
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
52 / 140
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
53 / 140
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
54 / 140
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
55 / 140
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
56 / 140
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
57 / 140
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
58 / 140
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
59 / 140
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
60 / 140
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
61 / 140
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
62 / 140
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
63 / 140
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
64 / 140
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
65 / 140
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
66 / 140
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
67 / 140
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
68 / 140
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
69 / 140
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
70 / 140
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
71 / 140
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
72 / 140
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
73 / 140
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
74 / 140
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
75 / 140
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
76 / 140
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
77 / 140
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
78 / 140
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
79 / 140
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
80 / 140
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
81 / 140
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
82 / 140
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
83 / 140
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
84 / 140
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
85 / 140
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
86 / 140
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
87 / 140
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
88 / 140
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
89 / 140
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
90 / 140
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
91 / 140
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
92 / 140
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
93 / 140
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
94 / 140
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
95 / 140
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
96 / 140
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
97 / 140
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
98 / 140
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
99 / 140
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
100 / 140
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
101 / 140
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
102 / 140
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
103 / 140
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
104 / 140
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
105 / 140
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
106 / 140
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
107 / 140
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
108 / 140
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
109 / 140
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
110 / 140
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
111 / 140
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
112 / 140
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
113 / 140
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
114 / 140
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
115 / 140
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
116 / 140
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
117 / 140
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
118 / 140
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
119 / 140
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
120 / 140
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
121 / 140
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
122 / 140
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
123 / 140
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
124 / 140
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
125 / 140
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
126 / 140
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
127 / 140
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
128 / 140
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
129 / 140
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
130 / 140
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
131 / 140
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
132 / 140
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
133 / 140
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
134 / 140
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
135 / 140
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
136 / 140
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
137 / 140
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
138 / 140
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
139 / 140
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
140 / 140
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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