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Türkiye'de eğitim sistemi değişiyor! Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilecek

Yeni dönemde Türkiye'nin eğitim politikalarında önemli değişiklikler hayata geçirilecek. Öğrencilerin yetenek ve kapasitelerinin erken yaşta belirlenmesinden mesleki yönlendirmeye, yapay zeka odaklı eğitimlerden üniversite kontenjanlarının iş gücü ihtiyacına göre güncellenmesine kadar pek çok başlıkta yeni adımlar atılacak.

Türkiye'de eğitim sistemi değişiyor! Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilecek
Gökçen Kökden

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, Türkiye’nin eğitim politikalarında dijital dönüşüm, teknoloji ve istihdam odaklı yeni adımlar hayata geçirilecek. Eğitim sisteminin tüm kademelerinde müfredat ve altyapının dijital dönüşümün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi planlanırken, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha etkin ölçmeye yönelik süreç odaklı ve yeterlik temelli dijital ölçme-değerlendirme sistemi kurulacak.

YAPAY ZEKA ODAKLI EĞİTİM

Türkiye de eğitim sistemi değişiyor! Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilecek 1

Teknolojik dönüşümün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla teknoloji odaklı eğitim ve yetkinlik geliştirme programları yaygınlaştırılacak.

Başta yapay zeka olmak üzere teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim içerikleri yeniden düzenlenecek. Savunma sanayii, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda insan kaynağının yetiştirilmesi için lisansüstü eğitim desteklenecek.

Türkiye de eğitim sistemi değişiyor! Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilecek 2

Yeni dönemde öğrencilerin yetenek ve kapasitelerinin daha erken yaşlarda belirlenmesine yönelik programlar da geliştirilecek. Çocukların bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında sahip oldukları kabiliyetlere uygun alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Ortaokul ve lise düzeyinde geliştirilecek mesleki ilgi, değer ve beceri envanterleriyle öğrencilerin kendilerine uygun mesleklere yönlendirilmesi için nesnel bir sistem kurulacak.

Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen yetkinlikleri geliştirilecek. Atölyeler ve müfredat özel sektörle iş birliği içinde yenilenirken staj ve işbaşı eğitimleri yaygınlaştırılacak. Ortaöğretim öğrencilerinin mesleki eğitim merkezlerine kayıt olarak beceri kazanması sağlanacak. Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi ile kurumlar arası ortak meslek dili oluşturulacak, veri temelli analizler ve meslek haritalama çalışmaları yaygınlaştırılacak.

KONTENJANLAR GÜNCELLENECEK

Yükseköğretim kontenjanları, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu işgücüyle uyumlu hale getirilecek. Meslek yüksekokulu kontenjanları piyasa beklentilerine göre şekillendirilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunları için mezun takip sistemi kurularak kariyer destek mekanizmaları geliştirilecek.

Okul öncesi eğitimde ise farklı bölgelerdeki çocukların kaliteli eğitime erişimini artırmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine uygun yeni modeller uygulanacak.

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